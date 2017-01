ரூ. 14.5லட்சம் கோடி செல்லாத நோட்டுக்கள் டெபாசிட் - ரிசர்வ் வங்கி

செல்லாது என்று அறிவிக்கப்பட்ட ரூ.500 மற்றும் ரூ.1000 நோட்டுகள் டிசம்பர் மாதம் 30ஆம் தேதி வரையில் ரூ.14.5 லட்சம் கோடி (94%)வங்கிகளில் டெபாசிட் செய்யப்பட்டுள்ளதாக ரிசர்வ் வங்கி கூறியுள்ளது

Story first published: Friday, January 6, 2017, 11:06 [IST]

English summary

Banks have witnessed exchange and deposits of old high denomination Rs 500 and Rs 1,000 notes worth Rs Rs.14.50 crore until 30 December, the RBI said.