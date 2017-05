கண்ணீர் விட வைக்கும் சின்ன வெங்காயம் கிலோ ரூ. 100... தக்காளி கிலோ ரூ. 7தான்!

சின்ன வெங்காயத்தின் பெயரை கேட்டால் கண்ணீர் விட ஆரம்பித்துள்ளனர் இல்லத்தரசிகள் காரணம் ஒரு கிலோ 100 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

Story first published: Monday, May 15, 2017, 11:19 [IST]

English summary

onion retail price is around Rs.100 per kg. Owing to the prices of vegetables and onions in particular shyrocketing.