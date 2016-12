ஆன்லைனில் ஆடைகள் வாங்குவதில் பெண்களை விட ஆண்களே அதிகம்.... பிளிப்கார்ட் சொல்லுது!

ஆன்லைனில் பெண்களை விட ஆண்களே அதிக அளவில் ஷாப்பிங் செய்கின்றனர் என்பது பொருட்களை ஆன்லைன் மூலம் விற்பனை செய்யும் இணையதளம் ஒன்றின் சர்வே மூலம் தெரியவந்துள்ளது.

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 13:44 [IST]

English summary

The e-commerce platform Flipkart survey told,Indian Men Shop More Than Women. over 60 percent of customers who purchased electronics.