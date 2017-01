மோடியின் புது அறிவிப்பு... இந்தியாவுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.3,500 கோடி செலவாகுமாம்!

பிரதமர் மோடியின் புது அறிவிப்பினால் ஆண்டுக்கு ரூ.3,500 கோடி செலவாகும் என்று ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா மதிப்பீடு செய்துள்ளது.

Story first published: Friday, January 6, 2017, 11:07 [IST]

English summary

Modi’s announcements on the New Year’s Eve, including sops in housing, agriculture and for pregnant women, will cost the economy a total of over Rs 3,500 crore.