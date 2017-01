கைகொடுத்த பருவமழை... சட்டென்று குறைந்த துவரம்பருப்பு, உளுத்தம் பருப்பு விலை

கடந்த 2015, 2016 ஆண்டு ஜூன் மாதம் வரை பருப்பு, பயறுகளின் விலை உச்சத்தில் இருந்தது. இப்போது படிப்படியாக குறைந்து மக்கள் எளிதில் வாங்கும் அளவிற்கு விற்பனையாகிறது.

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 8:44 [IST]

English summary

Good monsoon, prices of pulses have come down by 50%.Toor dal is now available in the market for Rs. 90, while the finest quality costs Rs. 120 a kg.