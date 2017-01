வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் 2017 ஜூன் 30 வரை பழைய நோட்டுக்களை மாற்றலாம் - ரிசர்வ் வங்கி

வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் தங்களின் பழைய ரூபாய் நோட்டுக்களை 2017 ஜூன் 30 வரை மாற்றிக்கொள்ளலாம். நேபாளம், பூடான், பாகிஸ்தான், வங்கதேசத்தில் உள்ள இந்திய குடிமகன்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்த முடியாது என்ற

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 19:54 [IST]

English summary

NRIs to exchange scrapped Rs 500 and Rs 1,000 notes till June 30,The Reserve Bank of India has announced.