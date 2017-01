கிராமப்புறங்களுக்கு 40% புதிய ரூபாய் நோட்டுக்கள் விநியோகியுங்கள்- ரிசர்வ் வங்கி ஆர்டர்

புதிய ரூபாய் நோட்டுகளில், 40 சதவீத நோட்டுகள் கிராமப்புறங்களைச் சென்றடைய நடவடிக்கை எடுக்கும்படி வங்கிகளுக்கு ரிசர்வ் வங்கி உத்தரவிட்டுள்ளது.

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 9:52 [IST]

The Reserve Bank on Tuesday directed banks to distribute at least 40 per cent of currency notes in rural areas.