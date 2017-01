பணத்தட்டுப்பாடு: வீடு, கார், பயிர் கடன் செலுத்த மொத்தம் 90 நாட்கள் அவகாசம்

பிரதமர் மோடியின் செல்லாத ரூபாய் நோட்டு அறிவிப்பால் கடந்த 50 நாட்களாக மக்கள் தடுமாறி வருகின்றனர். வங்கிகளில் கடன் தவணையை செலுத்த கூடுதலாக 30 நாட்கள் அவகாசம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 19:53 [IST]

English summary

The Reserve Bank on Wednesday gave borrowers another 30 days over and above 60 days for repayment of housing, car, farm and other loans worth up to Rs 1 crore.