பணமதிப்பு நீக்கம்...கேள்வி கேட்ட மொய்லி குழு... தடுமாறிய உர்ஜித்... காப்பாற்றிய மன்மோகன்

உயர் பணமதிப்பு நீக்கத்திற்குப் பிறகு எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைக்கள் பற்றி நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு முன்பு ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் நேற்று விளக்கம் அளித்துள்ளார். அவர் பல கேள்விகளுக்கு திணறியதாக தகவல் வெளியா

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 11:32 [IST]

English summary

RBI Governor Urjit Patel will brief here tomorrow a parliamentary panel about demonetization and its impact on the economy and the steps taken by the central bank to deal with the cash crunch.