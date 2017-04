ரெப்போ வட்டி விகிதம் மாற்றமில்லை - 6.25 % தொடரும் - உர்ஜித் படேல்

ரெப்போ வட்டி விகிதத்தில் மாற்றம் இல்லை என ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ளது. ஏற்கனவே உள்ள 6.25 சதவிகித வட்டி விகிதமே தொடரும் அறிவித்துள்ளது.

Story first published: Friday, April 7, 2017, 9:46 [IST]

English summary

RBI’s monetary policy committee votes 6-0 to hold the repo rate. The reverse repo rate, however, has been raised by 25 bps to 6%