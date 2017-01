சட்டம் எல்லோருக்கும் சமம்... வேட்பாளர்களுக்கு தனி சலுகை காட்ட முடியாது - ரிசர்வ் வங்கி

5 மாநில தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் வங்கியில் கூடுதலாக பணம் எடுக்க அனுமதியில்லை என்று ரிசர்வ் வங்கி கூறியுள்ளது. கூடுதலாக பணம் எடுக்க அனுமதிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையம் அனுப்பிய கடிதத்துக்கு மறுப்ப

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, January 30, 2017, 10:26 [IST]

English summary

EC Commission had requested RBI to enhance the withdrawal limit of candidates to Rs 2 lakh from Rs 24,000 per week imposed post demonetisation as the nominees would find it difficult to meet their campaign expenditure.But RBI said that it was not possible for it to hike the limit at this stage.