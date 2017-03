ஜியோ மாயாஜாலம்... ரிலையன்ஸ் இன்டஸ்ட்ரீஸ் சந்தை மூலதன மதிப்பு ரூ.4 லட்சம் கோடியாக உயர்வு

ரிலையன்ஸ் ஜியோ மாயாஜாலத்தினால் ரிலையன்ஸ் இன்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனத்தின் சந்தை மூலதன மதிப்பு 4 லட்சம் கோடியை எட்டியுள்ளது.

Story first published: Tuesday, February 28, 2017, 16:18 [IST]

English summary

A sharp rally in stock has seen the market capitalisation of RIL crossing Rs 4 lakh crore.