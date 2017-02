நாட்டில் பணப்பஞ்சம் தீர்ந்து விட்டது - சொல்கிறார் அருண் ஜெட்லி.

நாட்டில் தற்போது பணப்புழக்கம் அதிகரித்துள்ளது. இன்னும் சில வாரங்களில் பணப்புழக்கம் இயல்புநிலைக்குத் திரும்பிவிடும் என்று மத்திய நிதியமைச்சர் அருண் ஜெட்லி கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, February 20, 2017, 11:08 [IST]

English summary

Finance Minister Arun Jaitley Addressing at the 11th foundation day of Security Printing