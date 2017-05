ரிபப்ளிக் டிவி டிவிக்கு முதலிடமா? இது சீட்டிங்... டைம்ஸ் நவ், என்டிடிவி கொதிப்பு

அர்னாப் கோஸ்வாமியின் ரிபப்ளிக் டிவி டிவிக்கு முதலிடம் கொடுத்ததை எதிர்த்து டைம்ஸ் நவ், என்டிடிவி உள்ளிட்ட பிரபல சேனல்கள் டிஆர்பி ரேட்டிங் நடைமுறையில் இருந்து விலகியுள்ளன.

Story first published: Monday, May 22, 2017, 11:16 [IST]

English summary

After Arnab Goswami's channel, Republic, emerged the most watched English News channel in its debut week, rival channels have exited BARC. The council by English channels affiliated to the News Broadcasters Association has advised its members to exit BARC accusing it of being 'indifferent'.