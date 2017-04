பெருகும் கள்ளநோட்டு... 500, 2000 ரூபாய்தாள் இனி 3 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை மாறும்!

கள்ளநோட்டு புழக்கத்தைத் தடுக்க, ஒவ்வொரு 3 - 4 ஆண்டுகளுக்கு 500 மற்றும் 2000 ரூபாய் நோட்டுகளின் பாதுகாப்பு அம்சங்களை மாற்ற மத்திய அரசு முடிவுசெய்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, April 4, 2017, 18:24 [IST]

English summary

The government plans to change security features of higher denomination banknotes of Rs 2,000 and Rs 500 every 3-4 years in accordance with global standards.