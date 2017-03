மொபைல் பேங்கிங்... வங்கிக்கணக்குடன் ஆதார் எண் மார்ச் 31க்குள் அவசியம்- நிதி அமைச்சகம் ஆர்டர்

அனைத்து வங்கிகளும் இம்மாத இறுதிக்குள் மொபைல் வங்கிச் சேவையை வாடிக்கையாளர்களுக்கு அளிக்க வேண்டும். ஆதார் எண்ணையும் இணைக்க வேண்டும் என்று நிதி அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

Story first published: Wednesday, March 8, 2017, 7:57 [IST]

English summary

Mobile number seeding and enabling the same for m-banking are a pre-requisite for making mobile payments while Aadhaar number seeding is a pre-requisite for using Aadhaar Enabled Payments System (AEPS), it added.