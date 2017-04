உங்க எஸ்பிஐ வங்கிக்கணக்கில் பணம் மினிமம் பேலன்ஸ் இருக்கா! இல்லாவிட்டால் இன்று முதல் அபராதம்

எஸ்பிஐ வங்கிகணக்கில் மினிமம் பேலன்ஸ் இன்றுமுதல் வைத்துக்கொள்வது அவசியமாகிறது. இல்லையெனில் அபராதம் செலுத்த வேண்டும்.

Story first published: Saturday, April 1, 2017, 9:09 [IST]

English summary

April 1, State Bank of India, the behemoth that has grown bigger following the merger of its five associates with itself, will levy fresh charges on account holders, including on their minimum balance, ATM use and cash-handling.