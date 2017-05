ரூ. 30 லட்சத்திற்கு குறைவான வீட்டுக்கடனுக்கான வட்டி விகிதம் குறைப்பு - எஸ்பிஐ வங்கி.

ரூபாய் 30 லட்சத்திற்கும் குறைவான வீட்டுக்கடனக்கான வட்டி விகிதத்தை 0. 25% குறைத்து பாரத ஸ்டேட் வங்கி அறிவித்துள்ளது

Story first published: Tuesday, May 9, 2017, 17:34 [IST]

English summary

India’s largest public sector bank The SBI has reduced 10-25 BPS from 8.60 to 8.35 on 2nd time in the year 2017.