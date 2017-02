நிதி நெருக்கடியில் ஸ்நாப்டீல்: 2000 ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்ய திட்டம்

ஆன்லைன் வர்த்தக நிறுவனமான ஸ்நாப்டீல், கடுமையான நிதிச் சுமையில் தள்ளாடுவதால், சுமார் 30 சதவிகித ஊழியர்களை பணி நீக்கம் செய்ய முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Story first published: Wednesday, February 15, 2017, 22:12 [IST]

English summary

Around 30 percent of Snapdeal’s employees will lose their jobs in the next two months as the e-commerce firm drastically cuts costs amid a slowdown in growth and funding, according to a report.