தென்கொரியா போகும் இந்தியா மாம்பழங்கள் - அல்போன்சாவின் தேவை அதிகரிக்கும்

இந்திய மாம்பழங்களை இறக்குமதி செய்ய தென்கொரியா அனுமதி அளித்துள்ளது. இதனால் இந்த ஆண்டு அதிக அளவில் மாம்பழங்கள் ஏற்றுமதியாகும் என்று எதிர்பார்க்கலாம்.

Story first published: Wednesday, March 22, 2017, 14:53 [IST]

English summary

India’s entry into the South Korean market would boost competition, as mango originating from India has been popular in the Middle East, the Far East, the United States and Europe.