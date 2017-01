ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்களுக்கு பட்ஜெட்டில் சிறப்பு சலுகை வெளியாகும் – நிர்மலா சீதாராமன்

ஆன்லைன் மூலம் தொழில் துவங்கும் ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்களின் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் விதமாக பல சிறப்பு சலுகைகளை வரும் பட்ஜெட்டில் எதிர்பார்க்கலாம் என்று மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறினார்.

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 9:46 [IST]

English summary

Sitharaman took a firm stand on tax and tax-related matters that always come from startups as it makes a tangible difference to a startup. She said some work has already happened, and more needs to be done.