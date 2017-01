பட்ஜெட் எதிர்பார்ப்பில் பங்குச்சந்தைகள்...முதலீட்டு ஏற்ற துறைகள் எவை?- வல்லுனர்கள் கருத்து

மத்திய பட்ஜெட்டில் வங்கி மற்றும் தொழில்நுட்ப துறை போன்றவை முக்கியத்துவம் பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால், இத்துறை தொடர்பான நிறுவனங்களுக்கு இந்த ஆண்டில் பங்குச் சந்தையில் நல்ல வருமானம்.

Story first published: Monday, January 9, 2017, 17:57 [IST]

Some financial experts say early passage and effective implementation of the 2017 Union Budget will determine the performance of the Indian stock market.