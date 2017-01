ரேஷன் சர்க்கரை மானியம் ரத்தாக வாய்ப்பு - அச்சத்தில் ஏழை மக்கள்!

2017-18 நிதியாண்டுக்கான பொது பட்ஜெட்டில் சர்க்கரை மானிய திட்டத்தை நிறுத்த முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதன் மூலம் மத்திய அரசுக்கு 4,500 கோடி ரூபாய் மிச்சமாகும் எனத் தெரிகிறது.

Story first published: Monday, January 30, 2017, 10:25 [IST]

English summary

Sources said the Union food ministry has written to Union finance ministry to do away with Centre shelling out nearly Rs 4,500 crore annually as sugar subsidy to 30 states.