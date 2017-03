தமிழகத்தில் பெப்சி, கோக் விற்பனை கிடையாது... வணிகர்கள் உறுதி

அந்நிய நாட்டு குளிர்பானங்களை அறவே ஒதுக்கிவிட்டோம். இனி தமிழகத்தில் கோக், பெப்சி நிறுவனங்களின் குளிர்பானங்களை விற்பனை செய்ய மாட்டோம் என்று மார்ச் 1 முதல் உறுதியாக அறிவித்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, March 2, 2017, 18:53 [IST]

English summary

Traders have started removing stocks which have already reached the shops said TN Traders Union leaders Vellaiyan and Vikrama Raja