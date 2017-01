செல்லாத ரூபாய் நோட்டு பிரச்சினை - டோல்கேட் இழப்பீடு ரூ. 1000 கோடியாம்!

தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் வசூலிக்காமல் விடப்பட்ட சுங்கக்கட்டணம் ரூ. 1000கோடியை விரைவில் வழங்க வேண்டும் என்று நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சரகம் மத்திய அமைச்சரவையிடம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 7:40 [IST]

National highway operators have pegged their losses at over Rs 1,000 crore due to the suspension of toll collection.