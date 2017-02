நாட்டின் மொத்த பணவீக்கம் 5.25% ஆக அதிகரிப்பு.... சில்லறை பணவீக்கம் 3.17% ஆக சரிவு

ஜனவரி மாதத்தில், நாட்டின் மொத்த விலை பணவீக்கம் 5.25 சதவிகிதம் அதிகரித்துள்ளது. நுகர்வோர் பணவீக்கம் ஜனவரி மாத முடிவில், 3.17 சதவிகிதமாக சரிவடைந்துள்ளது.

WPI inflation in January spiked to 5.25 percent against 3.39 percent in previous month and also ahead of expectations of 4.16 percent. however, retail inflation declined to 3.17 percent against 3.41 percent due to low demand after demonetisation.