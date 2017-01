நீங்க வாங்கற தங்கம் சுத்தமான தங்கமா? அதுல ஹால்மார்க் முத்திரையிருக்கா?

இந்தியாவில் வெறும் 3 சதவிகித நகை விற்பனையாளர்கள் மட்டுமே ஹால்மார்க் சான்றிதழ்கள் பெற்றுள்ளனர் என்று உலக தங்க கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Saturday, January 28, 2017, 10:26 [IST]

English summary

All that Glitters may not be Gold. Be sure, it is pure gold with a hallmark signs!In India the gold jewellery caratage range sold is 22 karat or 18 karat.