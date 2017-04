சொந்த வீடு, நிலம் வாங்கப்போறீங்களா? இபிஎஃப் பணம் 90% எடுத்துக்கலாம்...

தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதியிலிருந்து (இபிஎஃப்) வீடு, நிலம் வாங்க 90 சதவிகித தொகையை எடுத்துக்கொள்ள அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Wednesday, April 26, 2017, 17:01 [IST]

English summary

Planning to buy a home? Is finance a concern? Not anymore if you are a subscriber of the Employees Provident Fund Organisation. The labour ministry has made it possible for over four crore subscribers of EPFO to withdraw up to 90 percent of accumulations to buy homes, make down payments and pay EMIs.