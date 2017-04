தலையங்கம்: ரூ60 கோடி லஞ்சம்... இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தையே விலைபேசிய சசிகலா குரூப்!

இந்திய ஜனநாயகத்தையே தலைகுனிய வைத்துள்ளது சசிகலா, தினகரன் கும்பல். தேர்தல் ஆணையத்துக்கே லஞ்சம் கொடுத்து வளைக்க தினகரன் முயற்சித்துள்ளது அதிர்ச்சியை அளிக்கிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, April 17, 2017, 11:08 [IST]

English summary

Delhi Crime Branch Police registered a case against TTV Dinakaran in a case of attempting to bribe the Election Commission of India for the ADMK's symbol.