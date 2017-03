தேர்தல் படுதோல்வியால் அரசியலுக்கு முழுக்கு- இரும்பு பெண்மணி இரோம் ஷர்மிளா அதிரடி!

தேர்தல் தோல்வியை ஏற்றுக் கொண்டு அரசியலில் இருந்து தாம் விலகுவதாக அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார் இரும்பு பெண்மணி இரோம் ஷர்மிளா

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Irom Sharmila has decided to quit politics after crushing defeat in Manipur Assembly elections.