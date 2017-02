அனைவருக்கும் வீடு கட்டும் திட்டம்.. 2019-க்குள் 1 கோடி வீடுகள் கட்டப்படும்… பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு

அனைவருக்கும் வீடு கட்டும் திட்டத்தின் கீழ் 2019ம் ஆண்டிற்குள் ஒரு கோடி வீடுகள் கட்டப்படும் என்று நிதியமைச்சர் அருண் ஜேட்லி பட்ஜெட்டில் அறிவித்துள்ளார்.

Story first published: Wednesday, February 1, 2017, 13:22 [IST]

One crore houses will be completed by 2019 for houseless said, Finiance Minister Arun Jaitley in Budget 2017.