ஜன.1-ம் தேதி முதல் மெட்ரோ ரெயில் நிலையங்களில் டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனை அறிமுகம்

டெல்லி மெட்ரோ ரெயில் நிலையங்களில் டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனை அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளது.

English summary

Ten stations of the Delhi Metro will go “cashless” from 1 January letting commuters recharge smart cards and buy tokens using digital platforms.