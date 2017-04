சத்தீஸ்கரில் 10 மாவோயிஸ்டுகள் சுட்டுப் படுகொலை.. சிஆர்பிஎப் படை பதிலடி!

மத்திய ரிசர்வ் படையினர் 26 பேர் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டதற்கு பதிலடியாக சத்தீஸ்கரில் 10 மாவோயிஸ்டுகள் சிஆர்பிஎப் வீரர்களால் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டனர்.

Story first published: Wednesday, April 26, 2017, 19:52 [IST]

At least 10 Maoists were killed and five injured on Thursday in Sukma