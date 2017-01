ஜம்மு-காஷ்மீர் பனிச்சரிவில் சிக்கி தமிழக வீரர் மரணம்

காஷ்மீர் பனிச்சரிவில் சிக்கி 10 ராணுவ வீரர்கள் உயிரிழந்தனர் அவர்களில் ஒருவர் தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Avalanche hits in jammu-Kashmir's Gurez in Army camp. In this incident 10 soldiers were killed. Among them one person belongs to Tamilnadu.