"காதல் கடிதம் தீட்டவே! மேகம் எல்லாம் காகிதம்".... பரீட்சை பேப்பரில் எழுதிய 10 மாணவர்கள் சஸ்பெண்ட்

மேற்கு வங்க மாநிலத்தைச் சேர்ந்த கல்லூரி மாணவர்கள் 10 பேர் பரீட்சை பேப்பரில்காதல் கவிதை, சினிமா பாடல்களை எழுதியதால் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

Semester exams were completed for college students of Malda. While correcting their answer sheets 10 of them had written love poetry.They were suspended for 1 year.