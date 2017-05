ராமானுஜர் 1000 மாவது ஆண்டு விழா - தபால் தலை வெளியிட்டு மோடி புகழாரம்

மக்களிடையே ஒற்றுமையை ஏற்படுத்த பாடுபட்டவர் ராமானுஜர் என்று பிரதமர் மோடி புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Various functions are being organized in Srirangam and Kanchipuram to culminate the 1000th birth anniversary of Vaishnavite saint Sri Ramanuja, the Acharya who gave the Navagranthas to the world.Prime Minister Narendra Modi also praised Saint Ramanujacharya