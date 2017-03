கேரளாவில் 12 வயதில் தந்தையான சிறுவன்.. அதெப்படி!

கேரளாவில் 12 வயதுடைய சிறுவன் குழந்தைக்கு தந்தையான சம்பவம் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

English summary

12 Year old boy become father in Kochi. Mother just has 16 years.