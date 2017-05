டெல்லியில் ரசாயன வாயு கசிவு - பள்ளி மாணவர்கள் 120 பேர் திடீர் மயக்கம்

டெல்லியின் துக்ளகாபாத் பகுதியில் இன்று காலை ஏற்பட்ட ரசாயன வாயு கசிவு காரணமாக 120 மாணவர்கள் கண் எரிச்சல், மயக்கத்துடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

Story first published: Saturday, May 6, 2017, 12:24 [IST]

English summary

More than 120 school students were admitted to hospital after a gas leak from a container depot in Delhi's Tughlakabad on Saturday morning.