ஆந்திராவில் படகு கவிழ்ந்து விபத்து.. ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 13 பேர் பலி

ஆந்திராவில் படகு கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 13 பேர் பலியாகினர். இந்த சம்பவம் அங்கு பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Story first published: Friday, April 28, 2017, 19:53 [IST]

English summary

13 were died in andra sea as their boat capsized