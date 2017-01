மாணவியை கடத்தி பாலியல் பலாத்காரம் செய்த கும்பல்... பள்ளி உரிமையாளர் அதிரடி கைது !

ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் 11 ஆம் வகுப்பு மாணவியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்ததாக பள்ளி உரிமையாளர் மற்றும் அவரின் உறவினர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 20:42 [IST]

English summary

A 15-year old girl was allegedly gang-raped in Churu district yesterday. The class 11 student, studying in a private school was first abducted from her house by the owner of the school and was raped along with his relative.