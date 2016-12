டெல்லியில் பயங்கரம்... 17 வயது சிறுமி சுட்டுக்கொலை... பாய் பிரண்டே சுட்டுக் கொன்றார்...

டெல்லியில் 17 வயது சிறுமி தனது நண்பரால் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டுள்ளார். தலைமறைவாக உள்ள கொலையாளியை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

English summary

In Delhi a 17 years old girls was allegedly shpt dead by a male friend in a car in Najafgarh on tuesday night. A case of murder is registered in najafgarh police station.