கோவாவில் சுயேச்சைகள், சிறுகட்சிகள் காட்டில் மழை.. அமைச்சரவையில் அள்ளிக்கொடுத்த பாஜக

எந்த கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை என்பதால் சுயேச்சைகளுக்கும், சிறு கட்சிகளுக்கும் நல்ல டிமாண்ட் உள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

2 independent MLAs, 2 Goa Forward Party MLAs, 2 MGP MLAs and 2 BJP MLAs to be sworn in as ministers with Manohar Parrikar.