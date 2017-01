இந்திய விளையாட்டு வீரர்களுக்கு அமெரிக்க விசா மறுப்பு

இந்தியாவைச் சேர்ந்த இரண்டு விளையாட்டு வீரர்களுக்கு அமெரிக்க விசா வழங்க மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Two snowshoers from Kashmir have alleged they have been denied visa to the US due to "current (US) policy".