டெல்லி போராட்டத்தில் விவசாயிகளுக்கு வயிற்றுப் போக்கு... 2 பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதி

டெல்லியில் 24 நாட்களாக போராடி வரும் விவசாயிகளில் 2 பேருக்கு வயிற்றுப் போக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. அவர்கள் இருவரும் தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

Two protesting farmers were admitted at private hospital in Delhi.