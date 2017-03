வேலையை ஆரம்பித்தது பாஜக.. அயோத்தியில் ராமாயண மியூசியம் அமைக்க 20 ஏக்கர் நிலம்!

உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அயோத்தில் ராமாயண அருங்காட்சியகம் அமைக்க அம்மாநில முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் அதிரடி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

Story first published: Tuesday, March 21, 2017, 14:53 [IST]

English summary

UP Chief minister Yogi adityanath has ordered to set up Ramayana museum in Ayodhya. 20 acres land offered for that.