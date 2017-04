திருப்பதி அருகே 20 பேரை பலி கொண்ட சம்பவம் மணல் மாஃபியாக்கள் சதியா?

திருப்பதி இருகே 20 பேரை பலி கொண்ட சம்பவம் மணல் மாஃபியாக்கள் சதியாக இருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

20 people were killed after a lorry rummaged through a stretch on Srikalahasti Highway, 25 kilometres away from Tirupati. The driver reportedly lost control, rammed the lorry into an electric pole and crushed people outside the Yerpedu police station. Incidentally most of the victims had come to seek action against rampant sand mining in the locality.