122 பத்திரிகையாளர்களின் உயிரைக் குடித்த 2016.. இந்தியாவில் 5 பேர் கொலை

இந்தியாவில் கடந்த ஆண்டு 5 பத்திரிகையாளர்கள் கொல்லப்பட்டுள்ளனர். சர்வதேச அளவில் இது 93 ஆக இருந்தது. மொத்தமாக கடந்த ஆண்டு 122 பத்திரிகையாளர்கள் இறந்துள்ளனர்.

English summary

As many as 122 journalists and media professionals were killed in 2016 globally, 93 of them in targeted killings and others in natural disasters and accidents, while India witnessed death of five scribes and was eighth on a list topped by Iraq, according to a new report.