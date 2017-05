"சிறப்பான பெர்பார்மன்ஸுக்காக" ஊக்க மருந்து உட்கொண்ட மாப்பிள்ளை.. தூக்கி எறிந்த புதுப் பொண்ணு!

பஞ்சாபில் மணமகன் ஊக்க மருந்து உட்கொண்டதால் கடைசி நேரத்தில் திருமணத்தை தூக்கி எறிந்தார் 22 வயதான மணப்பெண்.

English summary

A 22-year-old woman in Punjab’s Dinanagar town called off her wedding after she saw the groom arrive at the gurdwara in an intoxicated state, police said on Tuesday.