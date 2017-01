Exclusive: கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்திலிருந்து கர்நாடகாவுக்கு 221 மெகாவாட் மின்சார சப்ளை ஆரம்பம்!

2014ம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தப்படி, கூடங்குளம் அமுமின் நிலையத்திலிருந்து ஒரு யூனிட்டுக்கு ரூ.3.50 என்ற குறைந்த கட்டணத்தில் கர்நாடகா 442 மெகாவாட் மின்சாரத்தை பெற முடியும்.

Story first published: Thursday, January 26, 2017, 18:27 [IST]

English summary

Karnataka has started getting its share of 221 MW electricity from the Kudankulam Nuclear Power plant after unit two of the plant attained its maximum capacity of 1000 MW. State's power minister D K Shivakumar told OneIndia that the state will continue to receive supply from the nuclear power plant in Tamil Nadu as per the agreements signed in March 2014.