ஆந்திராவில் ஹிராகந்த் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் பெட்டிகள் தடம் புரண்டு விபத்து: 23 பேர் பலி

ஜக்தல்பூர்-புவனேஷ்வர் இடையே செல்லும் ஹிராக்கந்த் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் ஆந்திராவில் தடம் புரண்டு விபத்துக்குள்ளானதில் 23 பேர் பலியாகி உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Story first published: Sunday, January 22, 2017, 8:29 [IST]

English summary

23 persons were killed after 7 coaches and the engine of the Jagdalpur-Bhubaneswar Express derailed near Kuneru station in Vizianagaram district of Andhra Pradesh on Saturday night. The incident took place at 11 pm.